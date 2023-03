Brute pech voor Bart Verbruggen: Anderlecht-doelman is slachtoffer virusinfectie bij Oranje en moet afhaken

Geen Bart Verbruggen in doel bij het Nederlandse elftal tegen Frankrijk. De Anderlecht-doelman maakte voor het eerst deel uit van de Oranje-selectie, maar is ziek uitgevallen.

Onze Noorderburgen kampen momenteel met een virusinfectie. Naast Verbruggen vielen ook SSven Botman (Newcastle), Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München) en Joey Veerman (PSV) er ten prooi aan. Bondscoach Ronald Koeman roep daarom drie vervangers op, waar onder één doelman: Kjell Scherpen (Vitesse). Ook Ryan Gravenberch (Bayern München) en Stefan de Vrij (Inter) vervoegen het trainingskamp.

“De selectie bestaat nu uit 23 spelers, maar na de wedstrijd tegen Frankrijk wordt de samenstelling opnieuw bekeken”, klinkt het. Begin deze week haakten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al af vanwege met blessures.

De ontmoeting met de WK-finalist Frankrijk vindt vrijdagavond plaats in het Stade de France in Saint-Denis. Volgende week maandag komt het Nederlands elftal in Rotterdam uit tegen Gibraltar. Ook Ierland en Griekenland maken deel uit van groep B.