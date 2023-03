Nu kopen voor de prijs stijgt of de hype niet waard? Onze wijnkenner proeft vier Franse landwijnen uit de supermarkt

De Franse wijnregio die het meest aan populariteit wint, is de Languedoc-Roussillon. Verrassend genoeg met de meer eenvoudige landwijnen, kortweg IGP genoemd. Keerzijde? De betere landwijnen zijn een stukje duurder geworden en settelen zich op het niveau van de instap-appellationwijnen. Niet te gek gaan doen, denken we dan, als de prijs de pan uitswingt, is de hype misschien snel voorbij.