DE GROTE TEST. Topchocolatier Dominique Persoone proeft 15 paaseitjes en een huismerk blijkt het beste: “Zowaar het lekkerst van allemaal”

In de verte hoor je de paasklokken al luiden. Hoog tijd dus om je voorraad paaseitjes in te slaan. Maar welke zijn de beste én welke laat je beter links liggen in de winkel? We schotelden topchocolatier Dominique Persoone 15 zakjes en doosjes met eitjes ‘melk-praliné’ voor. “De lelijkste van allemaal bleken de lekkerste te zijn”, zegt hij. “Andere waren gevuld met lucht of boerenbedrog in plaats van met lekkere praliné van hazelnootjes.”