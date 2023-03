Bestuurder sterft na botsing tegen verlichtingspaal op autosnelweg

Het dodelijke verkeersongeval, ter hoogte van de splitsing tussen A10 en 340 richting Oostende, gebeurde donderdagochtend rond 5.30 uur. Een zwarte Volkswagen reed frontaal in op een verkeerspaal. De man werd vermoedelijk onwel of viel in slaap. De hulpdiensten kwamen zo snel mogelijk ter plaatse. Het slachtoffer moest bevrijd worden uit het wrak en werd ook nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer had geen schijn van kans en overleed ter plaatse.

Er was tijdens de interventie weinig verkeershinder op de autosnelweg. Het wrak bevond zich langs de pechstrook en ook de hulpdiensten belemmerden geen enkel rijvak.

Het parket onderzoekt de zaak niet verder.