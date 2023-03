Vijf jaar wolf in Limburg: debat met voor- en tegenstanders in Gruitrode

De wolf is vijf jaar hier. Vrijdag 24 maart laat WAP (WolvenActiePlan) voor- en tegenstanders van de wolf aan het woord.

WAP is in België gekend als organisator van de tweede wolvenfakkeltocht in Meeuwen, eind december 2022. WAP wil nu verdergaan en de bevolking beter informeren. “Over de komst van de wolf en de impact hiervan op mens en natuur,” opent Bart Kelchtermans van WAP.

Alle klokken laten luiden, dat is naar eigen zeggen hun opzet. “Ook wie pro-wolf is krijgt hier een stem. Dirk Draulans heeft schriftelijk toegezegd. Ook Dries Gorissen van ANB, dierenarts Marc Weytjens en Marc Symons uit de paardensector komen”, zegt Bart Kelchtermans van WAP. “Iedereen kan dan zijn standpunt toelichten. Op een eerbare manier, daar staan we garant voor,” benadrukt Kelchtermans nog.

Welkom Wolf

WAP nodigde ook Jan Loos van Welkom Wolf uit, maar Loos ziet af van deelname. “Niet als dit georganiseerd wordt door verspreiders van fake news en door mensen die de motor zijn achter persoonlijke aanvallen,” laat hij weten op zijn facebookpagina “Ik was graag gekomen, maar ga niet argumenteren voor een zaal vol mensen die wordt wijsgemaakt dat wolven zijn uitgezet, dat wolven over metershoge elektrische omheiningen springen. Onbegonnen werk om alles in één avond te nuanceren tijdens een zelfbevredigingsavond met anti-wolf propaganda.”

WAP vindt het jammer dat Loos niet wenst deel te nemen aan het debat. “De wolf mag blijven van ons. Ons doel is een sereen debat met alle actoren, iedereen is welkom. Onze bedoeling is eerlijke informatie over subsidies, biodiversiteit en ook probleemwolven overbrengen naar alle betrokken partijen,” besluit WAP.

Op vrijdag 24 maart om 19.30 uur gaan de deuren van Cultuurpunt in Gruitrode open. Toegang 5 euro. Vragen kunnen via FB pagina WAP. De avond zelf kan vraagstelling ook schriftelijk. Info: Wolvenactieplan@gmail.com (rdr)