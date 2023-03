Afscheid van Remi (87), de ‘Belgische vader’ van Cancellara: “Dankzij hem kwam Fabian hier elk jaar pintjes tappen”

De bekende wielermecenas Remi De Moor, ook bekend van het tv-programma The Sky Is The Limit, is niet meer. Hij overleed maandag aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij was bezeten door het wielrennen en werd zelfs de Belgische vader van Fabian Cancellara genoemd. “Cancellara zelf kwam onlangs nog naar België om afscheid te nemen”, vertellen intimi. De Moor werd 87.