WK kunstschaatsen: Bruggeling Ruben Blommaert wordt tiende in het paarrijden… voor Duitsland

De 31-jarige kunstschaatser Ruben Blommaert, van origine een Bruggeling, heeft tijdens de wereldkampioenschappen in de Japanse stad Saitama de beste prestatie uit zijn loopbaan geleverd. Met Alisa Efimova eindigde Blommaert als tiende in het paarrijden. Het koppel, dat voor Duitsland uitkomt, kreeg van de jury 184,46 punten.

Voor het eerst werd een paar uit Japan, Riku Miura/Ryuichi Kihara, wereldkampioen (222,16 punten). De tweede plaats was voor de kampioenen van vorig jaar, Alexa Knierim/Brandon Frazier uit de Verenigde Staten (207,48 punten). Derde werden Sara Conti en Niccolo Macii uit Italië (208,08 punten).

Blommaert en Efimova kwamen in het vrije programma bij een sprongcombinatie beiden ten val. Daardoor zakte het paar donderdag na het korte programma drie plaatsen. In 2018 was Blommaert bij de wereldtitelstrijd voor Duitsland met Annika Hocke dertiende geworden.