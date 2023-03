De mentale problemen zijn helemaal van de baan: Mark Selby steekt voor eigen publiek zege WST Classic snooker op zak

De Engelsman Mark Selby heeft de WST Classic snooker (484.750 euro) op zijn erelijst bijgeschreven. In het Engelse Leicester versloeg hij de Chinees Pang Junxu met 6-2 in de finale.

Junxu, die in de tweede ronde Ben Mertens met 4-0 het nakijken gaf, zette op de slotdag in de kwartfinale de Engelsman Peter Lines aan de kant (4-3), waarna hij in de halve finale diens landgenoot Gary Wilson met 5-4 versloeg.

In de finale tegen Mark Selby (WS-2) startte de 23-jarige Junxu (WS-46) met een 104 break, maar Selby (WS-2), die in de halve eindstrijd Ali Carter met 5-0 huiswaarts stuurde, sloeg meteen terug en potte voor de pauze nog breaks weg van 138 en 75 voor een 3-1 voorsprong.

Selby, die eerder dit seizoen voor de tweede keer in zijn succesvolle loopbaan de British Open won, ging op zijn elan verder. Met onder meer een 120 break kwam hij op twee frames van de overwinning. Junxu won nog wel frame zes maar moest toezien hoe Selby de twee volgende frames pakte voor een 6-2 overwinning.

Uitslagen:

Kwartfinales: Gary Wilson (Eng/17) - Lukas Kleckers (Dui/104) 4-1; Pang Junxu (Chi/46) - Oliver Lines (Eng/65) 4-3; Allister Carter (Eng/12) - Stuart Bingham (Eng/15) 4-2; Mark Selby (Eng/2) - John Higgins (Sch/11) 4-2

Halve finale: Mark Selby (Eng/2) - Allister Carter (Eng/12) 5-0; Pang Junxu (Chi/46) - Gary Wilson (Eng/17) 5-4

Finale: Mark Selby (Eng/2) - Pang Junxu (Chi/46) 6-2