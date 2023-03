Fabrizio laat enkele tattoos weglaseren: “Het doet enorm veel pijn”

Fabrizio Tzinaridis is klaar voor een nieuw avontuur in zijn leven. De voormalige Temptation island-kandidaat gaat zich naar eigen zeggen richten op een acteercarrière. “En dan staan sommige zichtbare tattoos mij in de weg voor casting”, klinkt het in Café play. Daarom laat hij die in zijn hals, op zijn schedel en op zijn handen weglaseren. “Maar het doet enorm veel pijn.”