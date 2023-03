Ramadan van start gegaan voor moslims in België

Voor Belgische moslims gaat donderdag de ramadan van start, de jaarlijkse vastenmaand. De beslissing om de ramadan nu te laten starten, kwam er dinsdag na een vergadering van de Raad der Theologen, die verbonden is aan het EMB, het vertegenwoordigend orgaan van de moslims in ons land.

Tijdens de ramadan mogen moslims niet eten, drinken, roken of seksuele betrekkingen hebben tussen zonsopgang en zonsondergang, al gelden er wel uitzonderingen voor mensen met fysieke of mentale beperkingen, zwangere vrouwen en kinderen. Het einde van de ramadan vieren moslims traditioneel met het Suikerfeest.

Om de precieze begin- en einddata van de jaarlijkse vastenmaand vast te leggen, wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid van de nieuwe maan. De ramadan start in verschillende landen soms op verschillende dagen, omdat de maan zichtbaar moet zijn.

“Het EMB wenst de gehele moslimbevolking van België geluk en hoopt dat deze gezegende maand in het teken zal staan van wijsheid, geduld en vooral solidariteit met degenen die in nood verkeren na de natuurrampen en rampen met menselijke oorzaak van de afgelopen maanden”, klinkt het in een persbericht.