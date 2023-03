Het was drie jaar geleden nog een reden voor CD&V om niet in de federale regering te stappen. Nu moet de partij alsnog kleur bekennen. Een rapport van experten pleit onomwonden voor de versoepeling van abortus van 12 naar 18 weken, net zoals ook alle andere regeringspartijen vragen. Houdt CD&V het been stijf? De kwestie verdeelt niet enkel de regering, maar ook de partij zelf.