Grote Prijs Rik Van Looy verhuist start van Grobbendonk naar Westerlo, en dat is niet naar de zin van… Rik Van Looy

Rik Van Looy himself is er niet over te spreken dat de startplaats van de wielerwedstrijd die zijn naam draagt, de Grote Prijs Rik Van Looy, van Grobbendonk naar Westerlo verhuist. “Dat is niet het idee waarmee de wedstrijd van start is gegaan”, oppert de Keizer van Herentals.

Doorheen zijn carrière is Rik Van Looy altijd duidelijk geweest in zijn uitspraken en dat is ook vandaag niet anders. “De grote meerderheid binnen het bestuur dat de wedstrijd organiseert, had een plan om de start van Grobbendonk naar Westerlo te verhuizen. Dat moest en zou gebeuren, en ik heb dat niet kunnen tegenhouden. Maar ik ben er absoluut niet mee akkoord.”

“Van Grobbendonk naar Herentals rijden, twee gemeenten waar ik een band mee heb, dat was het idee achter de Grote Prijs Rik Van Looy. Als het aan mij ligt, blijft die uitstap naar Westerlo beperkt tot één jaar en starten we volgend jaar gewoon weer in Grobbendonk. En als ik het geluk van leven heb, wil ik erbij zijn.”

Standbeelden

Grobbendonk is het geboortedorp van Rik Van Looy, de Keizer van Herentals. De keuze voor Grobbendonk als startplaats en Herentals als aankomstplaats voor de Grote Prijs Rik Van Looy was dan ook logisch. Zowel op het Astridplein in Grobbendonk als op de Grote Markt in Herentals staan er standbeelden van Rik. De renners reden als het ware van monument naar monument.

Maar volgens organisator Pieter Van Genechten waren het vooral praktische oorzaken die het bestuur deden beslissen om de start weg te halen uit Grobbendonk en naar het kasteel van gravin Jeanne de Merode in Westerlo te verhuizen. “In Westerlo kunnen we alle zaken die nodig zijn aan de start van wielerwedstrijd beter gecentraliseerd organiseren”, zei hij. “In Westerlo hebben we bovendien ook een zeer mooi decor gevonden. Het statige kasteel past uitstekend bij het keizerlijke karakter van onze wedstrijd.“

Het nieuwe startdecor voor de Grote Prijs Rik Van Looy. — © BELGAIMAGE

Spoorwegovergangen vermijden

Grobbendonk als startplaats verlaten betekent ook dat de organisatoren spoorwegovergangen kunnen vermijden. “Niet dat overwegen een structureel probleem zijn tijdens een koers, maar het is toch altijd beter om ze te beperken. Dit zowel op sportief vlak als organisatorisch”, meent Van Genechten. “Zo bouwden we vorig jaar nog een geneutraliseerde start in tot voorbij de overweg in Bouwel.” De renners zullen ook tijdens de wedstrijd op 17 september ook niet meer door Grobbendonk rijden.

Net als Rik Van Looy zelf, is ook de gemeente Grobbendonk niet blij met de beslissing. “We vinden dit zeer spijtig”, reageert burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “We hebben meermaals rond de tafel gezeten om oplossingen te vinden voor praktische zaken. Het treinverkeer stilleggen kunnen we uiteraard niet, maar de organisatie van de Herman Vanspringels Diamond heeft recent nog bewezen dat beleving van een wielerwedstrijd op het Astridplein perfect mogelijk is. We blijven alleszins praten met de organisatoren van de Grote Prijs Van Looy.