Jens Dendoncker laat gezinnen hun huis slopen voor 100.000 euro in ‘Wie zoekt die wint’

We kregen al een voorsmaakje in het najaar, maar nu is het voor echt. Vanaf 1 april stuurt Jens Dendoncker elke zaterdag bij VTM een gezin op schattenjacht door hun eigen huis. Dat doen ze niet zomaar. In Wie zoekt die wint valt namelijk 100.000 euro te rapen.

Comedian Henk Rijckaert, werfleider Johny Kaczmarowski en rechercheur en voormalig Mol-kandidate Anke Van Os zorgen ervoor dat het geld goed verstopt wordt. Soms gaan ze héél ver om die 100.000 euro een plek te geven. Onderaan in een zak bloem, binnenin een laptop, achter een muur of deurlijst? Geen plek is te gek.

Daarna is het aan de gezinnen om in dertig minuten tijd het geld terug te vinden. Ze kunnen daarbij ook een hulplijn scoren, zoals een bieptoon die afgaat op een cruciale plek, de helpende hand van Bekende Vlamingen zoals Karen Damen, Laura Tesoro of Natalia, of de Bulgaarse buurman van Jens. Al het geld dat ze binnen de tijd verzamelen, mogen ze houden als ze binnen de tien seconden na het alarmsignaal uit het huis raken.

(Lees verder onder de foto)

Geen plek is te gek voor het verstopteam. — © VTM

Het format wekte intussen ook al in het buitenland interesse op. Het Waalse RTL-TVI en Duitse RTL II gaan er ook al mee aan de slag.

INFO. ‘Wie zoekt die wint’, VTM, vanaf 1 april elke zaterdag om 20.25 uur