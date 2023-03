Kim Kay in 2018. Nu wil ze niet meer op de foto (links) en haar zoon tijdens zijn verschijning in de Gentse rechtbank (rechts) — © Johan Martens en SD

Gent

Vanuit een pand aan station Dampoort runde J.K. (19) de zoon van zangeres Kim Kay een handel in cocaïne, cannabis en XTC-pillen in Gent. “Zeer professioneel en hardhandig had hij de touwtjes in handen”, zegt het parket. Samen met zijn bende stond hij woensdag in de Gentse rechtbank terecht.