Vinted verstuurt voortaan je gegevens naar de fiscus (als je goed verkoopt)

Vinted is bezig alle gebruikers ervan te verwittigen dat het bedrijf zich in regel stelt met de zogenaamde ‘DAC7’, een Europese belastingrichtlijn, aldus de persdienst van Vinted.

Concreet zal het bedrijf eind januari 2024 voor de eerste keer aan de Belgische belastingautoriteiten rapporteren welke Vinted-gebruikers dit jaar via Vinted “ofwel 30 of meer transacties verrichtten, ofwel meer dan 2.000 euro verdienden.”

Geen advertenties meer

Omdat het rapport dat Vinted aan de fiscus moet bezorgen over elke Vinted-verkoper heel wat details dient te bevatten, is voor zo’n rapportering de medewerking nodig van al deze verkopers. Zij zullen door Vinted gevraagd worden een DAC7-formulier in te vullen. En dat is niet vrijblijvend, waarschuwt Vinted op de website.

Wie het formulier niet invult, ziet zijn toegang tot Vinted beperkt: “Je advertenties worden dan verborgen, je kunt geen geld opnemen uit je portemonnee en je kunt je verdiensten niet besteden aan aankopen”, aldus het van oorsprong Litouwse bedrijf.

33 procent belastingen

Vinted is overigens niet het enige platform waarvoor de DAC7-richtlijn geldt, zegt professor fiscaliteit Michel Maus (VUB): “Alle digitale platformen – van Airbnb tot E-Bay – zullen deze regels voortaan moeten naleven en voortaan één keer per jaar volledige openheid van zaken moeten geven over de activiteiten van hun gebruikers.”

Volgens Maus is het vooral de bedoeling van de fiscus gebruikers te ontmaskeren “die via deze platformen een handel hebben opgezet, zonder zich bij de overheid als handelaar te hebben geregistreerd.” Maus: “controles op wat mensen verdienden via digitale platformen zoals Vinted of Airbnb gebeurden al, weliswaar eerder sporadisch. Nu krijgt de fiscus voortaan 1 keer per jaar alle openheid van zaken.”

Aan welk belastingtarief gebruikers van Vinted of andere digitale platformen vervolgens worden belast, zal de fiscus uitmaken.

Wie slechts heel af en toe iets verkoopt, hoeft de fiscus niet te vrezen, aldus de FOD Financiën. Wanneer je daarentegen geregeld iets koop en verkoopt, via bijvoorbeeld Vinted, wordt dat als ‘occasionele inkomsten’ beschouwd, waar je in principe op belast wordt aan 33 procent.

Wie grote sommen verdient aan digitale platformen zoals Airbnb of Vinted ziet dat als beroepsinkomsten belast. De hoogte van de belasting hangt dan af van je totale beroepsinkomen.