Vijf interlands die u niet mag missen: heruitgave EK-finale, huldiging voor Messi en debuut van Roberto Martinez

1. De wraak van Saka

Een duel tussen Italië en Engeland, dan denken wij meteen terug aan die arme Bukayo Saka, die in 2021 als negentienjarig broekje de beslissende penalty miste in de EK-finale in eigen land. Een eeuwig trauma, maar het heeft de aalvlugge winger totaal niet tegengehouden in zijn evolutie. Twee jaar later heeft hij er een prima WK opzitten, is hij met Arsenal goed op weg om voor het eerst in bijna twintig jaar de Premier League te winnen en is hij wellicht zelfs kandidaat om Speler van het Jaar te worden. Een ideale timing om tussendoor nog eens tegen de Squadra uit te komen en wraak te nemen voor die vermaledijde misser. Ook al gaat het dan maar over de eerste speeldag van een nieuwe EK-kwalificatiecampagne.

Italië - Engeland: donderdag om 20.45 uur

Saka moest twee jaar geleden na de EK-finale worden getroost door bondscoach Southgate. — © Pool via REUTERS

2. Wat doet Roberto met Cristiano?

Normaliter zouden we u geen wedstrijd van Liechtenstein aanbevelen, want de dwergstaat verloor al dertien keer op rij, waaronder tegen Gilbraltar, Kaapverdië en Andorra. Maar het betreft hier nu eenmaal het debuut van Roberto Martinez (49) als bondscoach van Portugal en daar kijken we toch naar uit. Zal hij zijn driemansdefensie opnieuw introduceren? Zal hij met Cristiano Ronaldo in de basis starten? En zal hij zoals gebruikelijk de tegenstander vooraf ophemelen? Dat het bijvoorbeeld opletten wordt voor Nicolas Hasler – Liechtensteins topschutter met vijf goals? Dat zijn de vragen die we ons stellen. Na het geflopte EK met de Rode Duivels kan Martinez alleszins een blitzstart gebruiken, om het vertrouwen van de Portugezen te winnen.

Portugal - Liechtenstein: donderdag om 20.45 uur

Ondanks de ongetwijfeld “moeilijke opdracht” tegen Liechtenstein is Martinez in zijn nopjes. — © EPA-EFE

3. Meteen een kraker voor Koeman

Drieënhalf jaar na zijn laatste van twintig interlands als Nederlands bondscoach staat Ronald Koeman (60) voor zijn comeback. De man gaf het EK destijds op voor FC Barcelona, miste dan ook nog een WK en nu nam hij het stokje opnieuw over van Louis van Gaal. Benieuwd hoe hij het er tegen Frankrijk vanaf brengt. Een leuke maar aartsmoeilijke binnenkomer, zeker omdat de match in Parijs plaatsvindt en hij met Frenkie de Jong, die geblesseerd uitviel, een van zijn belangrijkste pionnen mist. Het wordt interessant om zien welke keuzes hij zal maken. Zeker omdat hij van zijn vorige selectie nog maar negen internationals overblijven. Anderlecht-doelman Bart Verbruggen is een van de jongens die kunnen debuteren.

Frankrijk - Nederland: vrijdag om 20.45 uur

Koeman als bondscoach van Oranje: neen, dit is geen archiefbeeld. — © AFP

4. Daar zijn de wereldkampioenen

In het Estadio Monumental van River Plate kunnen de Argentijnse voetbalfans nog eens gek worden, want ze zien er voor het eerst hun wereldkampioenen aan het werk. De oefenpot tegen Panama moet één grote huldiging worden voor Lionel Messi (35) en co. Messi, die met de nationale ploeg had kunnen stoppen maar gewoon doorging, kan ook wat steun gebruiken, want bij PSG werd hij net nog uitgefloten en gaan er zelfs stemmen op om zijn aflopende contract niet meer te verlengen. Dat de Vlo tegen Bayern München onzichtbaar was en de ploeg alweer is uitgeschakeld in de Champions League, heeft daar wellicht wat mee te maken. Maar tegen Panama en dinsdagavond tegen Curaçao zal hij zijn klasse nog wel kunnen tonen zeker?

Argentinië - Panama: zaterdag om 1 uur

Messi had kunnen stoppen na het WK, maar doet ‘vrolijk’ verder. — © REUTERS

5. De handsbal van 5 miljoen euro

Elke keer dat Ierland en Frankrijk tegen elkaar spelen, zal het weer ter sprake komen, maar weinigen die er nostalgisch van worden. We hebben het over de handsbal van Thierry Henry, die er in 2009 met een bewuste handsbal voor zorgde dat Les Bleus via de barrages naar het WK mochten en The Boys in Green niet. De Ieren dienden toen nog klacht in, maar slaagden er niet in de match te laten herspelen. Wél kregen ze later 5 miljoen euro schadevergoeding van de FIFA – een straf bedrag, maar een schrale troost. Misschien is het maandag het moment om eindelijk eens sportieve revanche te pakken. Bij de Fransen is het weer hommeles vanwege een discussie rond de aanvoerdersband, wie weet biedt dat kansen.

Ierland - Frankrijk: maandag om 20.45 uur

De bal meenemen met de arm en Frankrijk zo naar het WK 2010 loodsen: Henry kon dat. — © BELGAIMAGE