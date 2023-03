‘The Voice of Holland’-kandidate niet mals voor Marco Borsato: “Hij beloofde me de finale, ik voelde me zo vernederd”

Dat Marco Borsato (56) niet vervolgd wordt voor vermeend grensoverschrijdend gedrag als coach in The voice of Holland, is niet goed gevallen bij de Nederlandse zangeres Babette van Vugt. Zij nam tweemaal deel aan het programma en vertelt in de YouTube-show En dan? hoe Borsato haar beloftes deed en ze zich vernederd voelde.

Voor ze in ons land bekend werd van de hitsingle 1 op een miljoen met Metejoor, had Babette van Vugt er al enkele pogingen opzitten om het te maken in de muziekwereld. In 2012 haalde ze de liveshows in The voice of Holland in het team van coach Marco Borsato, drie jaar later waagde ze een nieuwe poging.

“Ik weet het nog”, zegt van Vugt in de YouTube-show. “Op 8 juli 2015 werd ik om 1 uur ’s nachts gebeld door mijn coach Marco. Of ik ervoor open stond om weer mee te doen. De audities waren toen bezig en de volgende dag was de laatste draaidag. Ze hadden niet genoeg leuke mensen.”

Babette op de MIA’s in 2022 met Metejoor. — © © VRT - Jokko

Beloftes

Ze wilde het eigenlijk niet, zegt ze nog. “Mijn intuïtie zei al: niet doen. Ik wilde niet weer in die hele poppenkast meedoen. Ik wilde echt mijn eigen muziek maken en mezelf ontplooien.” Toch bedacht ze zich na overleg met haar management. Bovendien beloofde Borsato haar in hun volgende gesprek dat zij in de finale zou staan. “Toen dacht ik: als dit de deal is, dan doe ik het gewoon. Uiteindelijk stond ik rond 13 of 14 uur mijn nummer al te zingen. Toen waren we ongeveer twaalf uur verder.”

Haar deelname stopte ondanks de belofte van Borsato al in de battles. “Die repetities, daar voelde ik al wel wat. Er werd minder met mij gecommuniceerd.” Ook de nummerkeuze beviel haar niet. “Als je dan iemand belooft om naar de finale te gaan, doe dan ook iets waar ik goed in kan uitblinken. Ik voelde wel iets in de lucht hangen, dat ik dacht: ik heb er geen grip meer op. Dat vond ik heel erg eng.”

Vernederd

Borsato koos voor een andere kandidaat, en de grond zakte onder haar voeten weg. “Even serieus, dacht ik. Ik kan helemaal niemand meer vertrouwen. Ik wilde ook echt een knopje hebben waardoor ik door de grond kon zakken. Ik wilde verdwijnen. Maar toen moest ik nog naar hem toelopen en een knuffel geven. Er is me gewoon zoveel onrecht aangedaan. Ik voelde me echt heel vernederd.”

Een reactie van ITV, toen producent van The Voice, kwam er niet.

Niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie in Nederland besliste eerder deze maand Marco Borsato niet te vervolgen, ondanks beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag als coach in The Voice of Holland. Een andere coach en de bandleider, Ali B en Jeroen Rietbergen, worden wel vervolgd.