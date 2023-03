LA Clippers-sterkhouder Paul George weken out door knieblessure

George raakte geblesseerd tijdens het 101-100 verlies van de Clippers tegen Oklahoma City en zal waarschijnlijk de rest van het reguliere seizoen out zijn. De 32-jarige point guard, die al acht keer deelnam aan de All-Star Game, ging neer na een klap van Luguentz Dort, de Canadese speler van Oklahoma. George moest terug naar de kleedkamer ondersteund worden.

George, olympisch kampioen in Rio met Team USA, maakte dit seizoen gemiddeld 23,8 punten, 6,1 rebounds en 5,1 assists per wedstrijd. Zijn afwezigheid is een klap voor de Clippers, die vijfde staan in de Western Conference, een plek die garant staat voor kwalificatie voor de play-offs, met nog negen wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen.