Nonchalant Maaseik rekent dankzij individuele kwaliteit af met Menen: “Lelijk gaat ook”

Jolan Cox werd vader van zoontje Luca en was niet van de partij. — © RR

Voor de wedstrijd was er heuglijk nieuws van kapitein Jolan Cox. Hij werd vader van zoontje Luca en bleef bij vrouw en kind. Vanop afstand zag hij hoe zijn ploegmaats zeer stroef startten. Maaseik was er simpelweg niet bij met het kopje. Een gebrek aan grinta, te nonchalant. Decompressie na de sterke prestatie van vorige zaterdag tegen Roeselare?

Daar leek het tweeënhalve set wel op. De thuisploeg liep in de openingsset zelfs een blauwtje tegen Dermaux en co. De nog maar 20-jarige aanvaller scoorde maar liefst zeven op zeven en deed er drie knappe aces bovenop. Van De Velde was baas in het midden, terwijl Maaseik bleef zwoegen en puffen: 0-1. Zelfs libero Perin, anders amper op een foutje te betrappen, was niet zijn sterke zelve. Het viel van zijn gezicht af te lezen. “Ik kan het niet verklaren”, vertelde hij na afloop. “Soms heb je van die dagen waarop niets lukt. Een offday. Leuk is dat niet, maar het kan gebeuren. Goed dat we na die eerste set een reactie getoond hebben.”

In set twee toonde Greenyard inderdaad iets meer vechtlust. Dat hielp, al bleef het tot dan een draak van een partij. Menen rook haar kans, maar twee aces van Vanker en drie van Protopsaltis waren cruciaal. Op individuele kwaliteit namen Fornés en co afstand en hingen de bordjes gelijk.

Ook libero Perin deelde in de malaise. — © Dick Demey

Het was pas halverwege de volgende set dat Greenyard eindelijk wakker schoot. Bartos, Protopsaltis en Reggers voerden de opslagdruk op en ook aanvallend liep het vlotter. Over 13-9 knalde het naar 20-13 en 25-14. Met de Maaslandse motor iets meer op toerental kwamen de bezoekers er niet meer aan te pas. Menen zakte weg en legde de thuisploeg niets meer in de weg. Het duurde niet lang of ook set vier was afgelopen. Op individuele kwaliteit snelde Greenyard zo naar 3-1-winst. Het blijft leider. Menen boekt nul op twaalf in deze Champion Play-Off. Zaterdag trekt Greenyard naar nummer drie Gent. “Daar zullen we beter moeten spelen”, besefte Perin. “Gent is goed aan het volleyballen. We zijn op onze hoede. Ze hebben wel verloren van Roeselare, dus we lopen verder uit op hen. Zaterdag kunnen we hen mits een nieuwe driepunter een extra tik verkopen. Elke match is nu een finale. We willen zo snel mogelijk zeker zijn van het finaleticket.”

© Dick Demey

Sets: 17-25, 25-20, 25-14, 25-14.

Maaseik: Treial, Reggers, Bartos, Vanker, Fornés, Protopsaltis, libero: Perin. Vielen in: Aloisi, Baghdady, Thys.

Menen: Sinnesael, Dermaux, Capet, Van Hoyweghen, Van De Velde, Hänninen, libero: Stuer. Vielen in: Bille, Ocket, Kindt.

© Dick Demey