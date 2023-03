Ook Kim Mestdagh naar Final Four Euroleague Women: Belgisch duel tegen Emma Meesseman in halve finale

Kim Mestdagh plaatste zich met Schio voor de Final Four van de Euroleague en speelt in de halve finale tegen... Emma Meesseman. — © BELGA

Na Emma Meesseman, met het Turkse Fenerbahce Istanbul, heeft ook Kim Mestdagh zich geplaatst voor de Final Four van de Euroleague Women. Mestdagh won de derde en beslissende wedstrijd van de kwartfinale en met het Italiaanse Schio met 62-53 van het Spaanse Valencia. De Final Four gaat door op 14 en 16 april en Kim Mestdagh neemt het in de halve finale op tegen … Emma Meesseman.

De belle in het Italiaanse Schio was een spannende partij. Na een 39-31 achterstand halfweg kwam het Spaanse Valencia terug opzetten: 48-47. In de slotfase drukte Schio toch door naar een 62-53 overwinning. Kim Mestdagh tekende bij de Italiaanse kampioen voor 3 punten, 4 rebounds en 1 assist.

Emma Meesseman had zich vorige week met Fenerbahce Istanbul en met een sweep (2-0) versus Sopron al voor de Final Four van de Euroleague geplaatst. De Final Four gaat door op vrijdag 14 en zondag 16 april en dit bij één van de vier deelnemende ploegen. Kim Mestdagh, die met Emma Meesseman en met Washington Mystics in 2019 de WNBA-titel veroverde, neemt het met Schio in de halve finale tegen Emma Meesseman en het Turkse Fenerbahce Istanbul op.

De tweede halve finale gaat tussen het Tsjechische Praag en het Turkse Mersin. Emma Meesseman won, net als Ann Wauters, de Euroleague al viermaal, en is met Fenerbahce Istanbul favoriet voor de Europese clubtitel. Kim Mestdagh won de Euroleague nog nooit. Anke De Mondt (2011) is de derde Belgische met een titel in de beste Europese clubcompetitie.