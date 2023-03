Peuter in loopwagentje dreigt van trap te vallen, maar dat is buiten buurvrouw gerekend

Een nieuwsgierige peuter uit China slaagde er vorige week in om met haar loopwagentje uit het zicht van haar moeder te glippen. Ze had haar buurvrouw voorbij zien wandelen en ging haar achterna. De peuter stopte aan een steile trap om naar de vrouw te roepen, maar kantelde dan met haar loopwagentje over de rand. Gelukkig was de alerte buurtbewoonster nabij om het kindje te redden.