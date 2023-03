Dick Advocaat (75) stopt na dit seizoen als trainer van ADO Den Haag

“Ik heb vooraf gezegd dat ik ADO op tijd op de hoogte zou brengen van mijn besluit, zodat zij op zoek zouden kunnen naar een nieuwe trainer voor het volgende seizoen”, meldde Advocaat.

Advocaat schoot ADO in november te hulp na het ontslag van coach Dirk Kuijt bij de club. De coach leek zijn loopbaan te hebben beëindigd, nadat hij eind 2021 was vertrokken als trainer van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog coach geweest bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam. Advocaat was in zijn lange carrière daarvoor werkzaam als bondscoach van het Nederlands elftal, van Zuid-Korea, België en Rusland en trainer bij onder meer PSV, AZ, Glasgow Rangers en Zenit St. Petersburg.

Met ADO staat Advocaat momenteel op een dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.