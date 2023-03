Nederlandse verpleegkundige die long covid opliep, krijgt gelijk van de rechter: zorginstelling ging in de fout

De 28-jarige vrouw zou in april 2020 het coronavirus opgelopen hebben nadat ze in een woonzorgcentrum in contact was gekomen met een zieke patiënt. De vrouw moest een bewoner behandelen bij wie ‘het snot uit de neus liep’. Ze had al meermaals gevraagd om een mondmasker en die waren volgens haar ook voorradig, maar de arts had geen toestemming gegeven. Een mondmasker mocht enkel als er een officiële coronaverdenking was.

De vrouw hield er uiteindelijk long covid aan over en besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de zorginstelling. Woensdag oordeelde de rechtbank dat het aannemelijk was dat de vrouw de besmetting op de werkplaats had opgelopen en dat de zorginstelling het personeel onnodig in gevaar had gebracht. Er moet nu een schadevergoeding betaald worden aan de jonge vrouw voor de schade die ze geleden heeft en voor de schade die ze nog zal ondervinden.

Het zou om een unieke zaak gaan. Het is in Nederland de eerste keer dat een rechtbank oordeelt dat iemand een besmetting opliep tijdens het werk en daar nu ook voor vergoed zal worden. De vakbonden vinden het een belangrijke uitspraak, maar hopen dat er nu ook een collectieve aanpak zal komen, zodat niet elke zorgmedewerker individueel moet aantonen hoe die besmet raakte. (sgg)