Twee gevangenen ontsnappen met behulp van tandenborstel, maar laten zich betrappen in pannenkoekenrestaurant

In Virginia zijn twee gevangenen er maandagavond in geslaagd uit hun cel te ontsnappen door een gat te graven met hun tandenborstels. Dinsdagochtend konden ze al meteen terug opgepakt worden, nadat omstaanders hen zagen ontbijten in een restaurant in de buurt.

Tijdens een routine-telling in de Newport News Jail Annex in Virginia bleken twee gevangenen te ontbreken, zo staat in een rapport van het kantoor van de lokale sheriff. Bewakers stelden vast dat John Garza (37) en Arley Nemo (43) uit hun cel waren ontsnapt via een gat in de muur. Volgens onderzoekers maakte het duo handig gebruik van een zwak punt in de constructie en gebruikten ze “primitieve tools”, gefabriceerd uit tandenborstels en metalen objecten, om het gat te maken. Dat gaf uit op de binnenplaats van de gevangenis, waar ze via een buitenmuur hun vrijheid tegemoet klommen.

De gevangenen hielden zich na hun ontsnapping echter niet al te goed gedeisd. ’s Ochtends besloten ze te gaan ontbijten in een lokaal pannenkoekenrestaurant, maar enkele plichtbewuste burgers herkenden hen en lichtten de politie in. Newport News sheriff, Gabe Morgan, vertelde zeer dankbaar te zijn. “Het versterkt wat we altijd zeggen: Zie je iets, zeg dan iets.”