“Nog nooit zo veel haat meegemaakt”: Wit-Russische Sabalenka vindt dat ze anders bekeken wordt door oorlog

Sabalenka vertelde erover op een persconferentie voor de Miami Open. “Het was heel zwaar voor mij omdat ik nog nooit zo veel haat in de kleedkamer heb meegemaakt”, zei de Wit-Russische, die sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne als individuele atleet ‘zonder nationaliteit’ aantreedt op WTA-toernooien. Spelers uit Rusland en Wit-Rusland mogen namelijk niet deelnemen onder de vlag van hun land.

“Er zijn altijd veel haatdragende reacties op Instagram als je wedstrijden verliest, maar in de kleedkamer heb ik dat nog nooit meegemaakt. Het was heel moeilijk om te begrijpen dat er zo veel mensen zijn die me zonder reden haten. Ik heb niets gedaan, maar toch had ik het afgelopen jaar vaak rare gesprekken met stafleden van bepaalde tenniscollega’s.”

Sabalenka won begin dit jaar haar allereerste Grand Slam op de Australian Open. Vorig jaar mocht ze van de organisatie niet meedoen aan Wimbledon vanwege de aangaande oorlog.