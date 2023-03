152 gewestelijke jeugdploegen strijden vanaf komend weekend om Limburg Cup

“Met een record van 152 ingeschreven ploegen in de voorrondes is deze editie alvast geslaagd”, opent Vanspauwen. “Komend weekend zetten we een nieuwe stap richting de apotheose op de velden van fusieclub As-Niel. Daar worden op 22 april de finalematchen gespeeld voor acht leeftijdscategorieën.”

Voor het zover is, staan dit weekend een aantal kwalificatietoernooien gepland op de velden van Herkol (U8-U9), Bregel Sport (U10-U11) en SK Tongeren (U12-U13). “Het is niet de bedoeling om de concurrentie met de Rode Duivels te winnen, maar de deelnemende clubs kijken er alvast enorm naar uit. Zij krijgen leuke duels voorgeschoteld. Ik merk ook dat er animo is om te winnen. Als een ploegje het aandurft om een spelertje uit een provinciaal team te selecteren, dan horen we het meteen. We zorgden ook weer voor mooie prijzen. zo riepen we een door Voetbal Vlaanderen gesponsorde wisselbeker in het leven én doneerden de Limburgse profclubs KRC Genk, STVV en Lommel SK tickets.”

Het idee achter de Limburg Cup is het bieden van een bijkomende stimulans aan de gewestelijke jeugd. “Met midweekmatchen in de voorrondes, een kwalificatietoernooi en een finaledag krijgen deze spelers extra wedstrijden om naar uit te kijken. We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde is voor onze Limburgse jeugdspelers.”