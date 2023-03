“Corinna Schumacher leeft als een gevangene: bij een etentje zou iedereen haar vragen stellen over Michael”

Corinna, de vrouw van F1-legende Michael Schumacher, leeft al tien jaar als een gevangene. Zo bang is ze op restaurant aangesproken te worden over de toestand van haar echtgenoot. Dat zegt familievriend Eddie Jordan in The sun.

Eén keer heeft Corinna Schumacher (54) over hem gesproken sinds het vreselijke ski-ongeval van haar echtgenoot in december 2013. De 54-jarige vrouw deed dat voor de Netflix-documentaire Schumacher. Daarin zei ze in tranen hoe iedereen haar echtgenoot mist. “Hij is er wel, maar het is anders. Maar hij is er. Dat geeft me kracht. Hij heeft ons altijd beschermd, nu bescherm ik hem.”

Ook voormalig F1-baas Eddie Jordan, die Schumacher op 22-jarige leeftijd zijn kans gaf in de F1, mag niet op bezoek komen. Corinna schermt haar echtgenoot helemaal af voor de buitenwereld en hanteert de ‘alleen familie’-regel. Hij zegt daar begrip voor te hebben. “Het is nu bijna tien jaar geleden en Corinna is nog niet naar een feestje of op restaurant kunnen gaan. Ze leeft als een gevangene omdat iedereen met haar over Michael zou willen praten, terwijl ze daar niet elke minuut aan herinnerd moet worden.”

Naast de zorg voor Michael Schumacher leidt Corinna ook de F1-carrière van zoon Mick in goede banen. “Ook voor hem is het moeilijk”, zegt Jordan in The sun. “Hij zou wellicht een betere piloot zijn als die druk er niet was van iedereen die veel van hem verwacht omdat hij de zoon van is. Maar hij moet ermee omgaan dat dat nu eenmaal zijn vader is.”

