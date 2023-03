Finale ‘Eenmaal andermaal’: Wint Axel Daeseleire wederom populair VTM-programma?

Een bizonkop, een poesjenelpop of een Aziatisch kamerscherm. Liefst 42 opmerkelijke objecten passeerden al de revue in ‘Eenmaal andermaal’. En die leverden de grootste winst op voor Axel Daeseleire. Of hij wederom aan het langste eind trekt tegen Jacques Vermeire zie je vanavond. We blikken alvast terug op de items die geveild werden met de grootste winst en het meeste verlies, én op hun meest opmerkelijke aankopen.