NAVO-baas Stoltenberg: “Poetin heeft geen plan voor vrede, hij wil meer oorlog”

Vladimir Poetin is niet van plan om snel een einde te maken aan de oorlog, dus moet het Westen zich voorbereiden om nog veel langer vitale steun te leveren aan Oekraïne. Dat heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg gezegd in een interview met The guardian.

Volgens Stoltenberg maakt de Russische president Vladimir Poetin zich op voor een “uitputtingsslag”. Dat zie je volgens hem onder meer in Bachmoet, de strategisch onbelangrijke stad waar al lange tijd gevochten wordt. “De situatie daar toont dat Rusland bereid is om duizenden en duizenden bijkomende troepen aan te voeren om die allemaal te laten sneuvelen voor weinig gewin.”

“President Poetin heeft geen vredesplan, hij plant nog meer oorlog”, zei de secretaris-generaal van de NAVO nog. “Het verhoogt de militaire industriële productie en reikt de hand aan autoritaire regimes als Noord-Korea en Iran en anderen om meer wapens te krijgen.”

Blijvende steun

Het gevolg is dat de VS, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en andere Westerse landen zich dus kunnen opmaken voor een langere periode van militaire steun aan Oekraïne, aldus Stoltenberg. “De nood zal blijvend zijn, want dit is een uitputtingsslag. Het draait erom de industriële capaciteit te creëren om die steun te kunnen blijven bieden.”

Aan het huidige tempo van bij benadering 4.000 tot 7.000 artilleriegranaten die per dag door het Oekraïense leger afgeschoten worden, tegenover 20.000 door Rusland, kan de Westerse wereld dat niet volhouden. “Er wordt sneller munitie afgevuurd dan dat er geproduceerd wordt.”

Langer dan zes maanden

Het is volgens hem dan ook nodig dat de bondgenoten van Oekraïne minstens 2 procent van hun bbp aan defensie uitgeven en de industrie daarop af te stemmen. Dat wil hij afkloppen op de volgende NAVO-top in Vilnius. Op dit moment komen volgens het jaarrapport van de NAVO slechts 7 van de 30 lidstaten aan die 2 procent.

“Op onze top in Vilnius in juli verwacht ik dat de bondgenoten het eens worden over een veel ambitieuzer plan waarin ze zich verbinden tot investeringen in defensie”, zei Stoltenberg toen dat rapport uitkwam. “Maar het wordt even belangrijk om China te ontmoedigen om wapens te leveren aan Rusland, dat ook zonder munitie dreigt te vallen.”