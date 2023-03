Keanu Reeves is momenteel te zien in ‘John Wick: chapter 4’. De franchise haalde tien jaar geleden zijn carrière uit het slop na een reeks flops.

Sinds deze week knokt Keanu Reeves (58) zich opnieuw een weg door de bioscopen in John Wick: chapter 4. Met een budget van 90 miljoen dollar is dat de duurste film uit de franchise, maar winst staat in de sterren geschreven. Als de stoïcijnse huurmoordenaar vond de acteur de tweede adem waar hij jaren naar zocht.