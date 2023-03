Trossard over niet-selectie van Heynen: "Hij is één van de betere in de Belgische competitie"

In maart 2019 werd de Maaslander opgeroepen voor een EK-kwalificatiematch in Cyprus (0-2), slechts enkele maanden voor zijn transfer naar Brighton. Sindsdien wachten ze in Genk al vier jaar tevergeefs op een opvolger.

“Iedereen die goed bezig is en niet wordt opgeroepen zal ontevreden zijn”, liet Trossard kort zijn licht schijnen over de niet-selectie van zijn ex-ploegmaat Bryan Heynen en de onvrede daarover bij Genk. “Bryan is bezig aan een sterk seizoen waarin hij toont dat hij één van de betere spelers is in de Belgische competitie. Maar uiteindelijk is het nog altijd de bondscoach die de keuzes maakt. Zo werkt het nu eenmaal in het voetbal. Dat ze er nu niet bij zijn wil niet zeggen dat ze er de volgende keer opnieuw niet bij zullen zijn.”