Ronaldo staat voor nieuwe mijlpaal bij Portugal: “Records zijn mijn motivatie”, ook bondscoach Roberto Martinez is lovend

“Records zijn mijn motivatie. Ik wil de speler worden met de meeste nationale caps in de geschiedenis. Het zou iets zijn wat me trots zou maken. Maar daar blijft het niet bij, ik wil nog heel vaak opgeroepen worden”, vertelde de spits op de persconferentie in aanloop naar die partij tegen Liechtenstein.

Met een totaal van 196 caps deelt de Portugese aanvoerder momenteel het record met de Koeweitse spits Bader Al-Mutawa. De 38-jarige Al-Mutawa, die net als Ronaldo nog steeds actief is, is echter niet opgeroepen voor de komende vriendschappelijke wedstrijden van zijn land tegen de Filipijnen en Tadzjikistan. Na Liechtenstein staat Portugal zondag tegenover Luxemburg.

© EPA-EFE

“Ik ben erg blij om terug te zijn. Ik heb nog veel te geven aan de nationale ploeg”, aldus Ronaldo, die eraan toevoegde dat hij geen “langetermijnplannen” had om mogelijk nog in actie te komen op het EK 2024 en het WK 2026.

“Ik kijk naar prestaties”

Roberto Martinez noemde Ronaldo “heel belangrijk”. “Hij is betrokken, ervaren, heeft zeer veel kwaliteit en is eigenlijk een soort van symbool voor dit team”, zei de ex-bondscoach van België. “Ik weet dat hij niet meer de jongste is, maar dat maakt mij niet uit. Ik kijk niet naar leeftijd, ik kijk naar prestaties.”

Ronaldo, die nu voor Al Nassr in Saoedi-Arabië speelt, maakte zijn eerste optreden voor Portugal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kazachstan in augustus 2003. Sinds het EK 2004 heeft hij op elk groot internationaal toernooi gespeeld. De Portugees is wereldwijd reeds topscorer voor de nationale ploeg met 118 doelpunten en kan daar dus nu een tweede indrukwekkend record aan toevoegen.

