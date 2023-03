Vier prettige vaststellingen na de zege van Remco Evenepoel: “Ik kan nu ook met mijn eindjump Roglic kloppen”

Remco Evenepoel (23) houdt zich aan zijn woord. Dus werd het derde keer, goede keer in de Ronde van Catalonië. En meer nog: de grote doelen die hij zich in functie van de Giro heeft gesteld, werden allemaal ingelost: “Ik ben top, de ploegmaats zijn top en ik kan met mijn eindjump nu ook Roglic kloppen.” Leider is hij (nog) niet, daar moet de wereldkampioen vrijdag in de laatste bergrit maar voor zorgen.