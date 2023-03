Idalie Samad, bekend van ‘Dertigers’, combineert haar werk met studeren: “Ik ben nogal verlegen, maar kan dat goed verstoppen”

Vorig jaar speelde de naar Antwerpen verhuisde Idalie Samad (27) zelfs een nevenrol in de oorspronkelijke versie van Dertigers. In Dertigers 2.0 is ze ook van de partij, maar dan als het hoofdpersonage Ada. Ondertussen heeft ze de handen vol met haar opleiding dramatherapie. “Maar of en hoe een job in die sector kan gecombineerd worden met acteren, moet ik later nog uitzoeken.”