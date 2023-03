Bijna drie jaar na de invoering valt het doek over de mondmaskerplicht in de ziekenhuizen. — © Sven Dillen

Hasselt

Na bijna drie jaar valt het doek over de mondmaskerplicht in de ziekenhuizen. De ziekenhuizen mogen vanaf nu zelf kiezen op welke afdelingen en in welke situaties een mondmasker eventueel wel nog nodig is. De ziekenhuizen in Limburg zullen die knoop de komende dagen doorhakken.