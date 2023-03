Hoe topspurter Jasper Philipsen elk Vlaams voorjaar een beetje méér de jonge Tom Boonen wordt

Jasper Philipsen is meer dan één van ‘s werelds topsprinters. Voor wie er nog aan twijfelde: kijk eens naar de laatste twee uur van de Classic Brugge-De Panne die in heus flandrienweer werd gereden. De 25-jarige Limburger was in weer en wind dé beul die iederéén naar het schavot leidde. “Ik ben blij dat ik het op deze manier kon afmaken, maar ik weet niet of ik kan doorgroeien tot een coureur voor de klassiekers”, bleef hij op de vlakte.