Maandag begint in Sofia het WK IJshockey U18 (div 2B) met daarin twee Limburgers: Jan Deploige van Haskey Hasselt en Lander Paulissen van Geleen. Voor de Hasseltse winger Deploige (18) wordt het zijn eerste WK. Al moest hij door een zware botsing in de laatste oefenpot nog bijna een kruis maken over zijn WK-droom.