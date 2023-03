Maryna Zanevska geraakt in eerste ronde van WTA Miami niet voorbij Russische qualifier

Zanevska verloor in de eerste ronde tegen de Russische qualifier Varvara Gracheva (WTA 54) in twee sets: 6-1 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 26 minuten. De Russin neemt het in de tweede ronde op tegen het Tunesische vierde reekshoofd Ons Jabeur (WTA 5), die vrij was in de eerste ronde.

Elise Mertens (WTA 39) plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde. Ze versloeg in de eerste ronde de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 56) in twee sets (6-1 en 6-4) en neemt het in de volgende ronde op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 8), die als achtste reekshoofd vrij was in de eerste ronde. De 27-jarige Limburgse vormt in Miami het zesde reekshoofd in het dubbelspel met de Australische Storm Hunter (voor haar huwelijk gekend als Storm Sanders). Zij bekampen in de eerste ronde de Japanse Miyu Kato en Indonesische Aldila Sutjiadi.

Ysaline Bonaventure (WTA 85) overleefde in Florida de kwalificaties niet.