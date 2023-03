Hasselt

Nieuw in Hasselt: Safari Restaurant, het eerste eethuis in Limburg dat de Afrikaanse cuisine serveert. Van gegrilde geit tot kip muambe en daartussen een heleboel exotische gerechten. “Als kind stond ik altijd in de keuken wanneer mijn moeder en oma kookten. Het was sindsdien mijn droom om ooit een eigen restaurant te openen”, aldus uitbaatster Sandra Basila Bonui.