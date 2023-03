Onze tv-tips: brandstoffen, een muzikale grondlegger en de gevolgen van gaswinning

Bodem in beweging

NPO2, do, 22.15u

De gaswinning in Noord-Nederland zorgde voor aardbevingen en kapotte huizen. Overschild is het eerste dorp dat volledig wordt herbouwd. Dat is het voornemen, maar gaandeweg neemt de bestaansonzekerheid toe. Twee werelden schuren in deze docu tegen elkaar: die van bestuurders en ceo’s die beloftes niet nakomen, en die van de bewoners die zuchten onder de fysieke en mentale gevolgen. (tove)

Laurent Garnier: off the record

Canvas, do, 23u

Deze docu vertelt het verhaal van Laurent Garnier, een van de grondleggers van de housemuziek. Laurent werd drie jaar lang gevolgd. Een intiem portret van de man achter de legende. Laurent zelf vertelt over zijn leven dat begon als zoon van de eigenaar van een kermisterrein, tot zijn benoeming als Ridder in het Legioen van Eer, allemaal dankzij zijn passie voor muziek. (tove)

Power of big oil

Canvas, do, 21.20u

In de jaren 70 worden door de industrie van fossiele brandstoffen studies uitgevoerd rond klimaatverandering. Daarbij wordt de wetenschap ontkend en worden acties tegen klimaatverandering decennialang vertraagd. Industrie en politiek hebben zo hoop dat de VS het Kyotoprotocol zouden ondertekenen, als sneeuw voor de zon verdwijnt. Een fascinerende reconstructie in deze documentaire. (tove)