Zeldzame eikelmuizen na dik half jaar in NHC vrijgelaten in Loons bos

Aan de rand van eikelmuizengebied in Borgloon is woensdagavond een nestkast met daarin eikelmuisjes opgehangen. De muisjes werden in augustus vorig jaar als babymuisjes binnengebracht in het NHC. Omdat de paartijd in aantocht is, werden ze nu uitgezet.

Het is voor het NHC ook de eerste keer dat eikelmuisjes - die als baby in het centrum werden binnengebracht - worden vrijgelaten. “Het waren toen echt nestjongen. Maar ze groeiden goed. Alleen was het nogal riskant om ze net voor de winter vrij te laten. Want dan zouden ze nog op zoek moeten gaan naar een goede slaapplek. En de vraag was ook of ze genoeg vetreserves hadden”, vertelt bioloog Frederik Thoelen van het NHC. Er werd beslist om de muisje in de veilige omgeving van het NHC te laten overwinteren.

De muisjes werden als baby’s binnengebracht in het NHC. — © NHC

Paartijd

Maar intussen zijn de muisjes opnieuw wat groter. “Ze zijn goed wakker en omdat de paartijd begint, werd beslist om ze vrij te laten. Wie weet nemen ze nog deel aan de paring. Want eikelmuizen zijn er nog erg weinig. Zuid-Limburg is een van de weinige plekken waar er nog gezonde populaties zitten.”

De uitzetplek werd strategisch gekozen: op de rand van een gebied waarvan geweten is dat er eikelmuizen zitten. “Zo is het voor onze muisjes makkelijker om een partner te vinden. Maar kunnen ze ook soortgenoten ontwijken als het zou uitdraaien op vechtpartijen. En dat gebeurt wel eens in de paartijd.

Camera’s

De eikelmuisjes werden in hun oude vertrouwde nestkast opgehangen. “Mensen van de dassenwerkgroep gaan hun de komende tijd nog bijvoederen. Er hangen ook wildcamera’s om te kijken hoe het de muisjes vergaat. En we hopen een beetje dat ze zich nog regelmatig laten zien aan hun nestkastje.”

In de buurt werd dinsdag ook nog een das vrijgelaten.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers