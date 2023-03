Genk voert als eerste gemeente in Limburg gemeenschapsdienst in voor werklozen. — © TV Limburg

Genk

De stad Genk is de eerste gemeente in onze provincie die een gemeenschapsdienst opstart voor langdurig werklozen. Het gaat om drie kwetsbare mensen die al minstens 2 jaar zonder werk zitten. Ze zullen worden ingezet op de sportdienst en begeleid worden door een monitor. De bedoeling is dat ze zo de nodige sociale vaardigheden opdoen om nadien terecht te kunnen in het reguliere arbeidscircuit. In het SportInGenk Park zullen ze onder andere instaan voor het onderhoud en het toezicht.