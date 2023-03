Nederlands spoorverkeer onderbroken door dassen, ook in België problemen

Een dassenburcht veroorzaakt in Nederland problemen voor de spoorwegen. Een week lang zullen geen treinen rijden tussen Eindhoven en Den Bosch. “Onlangs was er in Vlaanderen een gelijkaardig incident”, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.

In het Nederlandse Esch, een dorp met zo’n 2.200 inwoners, hebben dassen een burcht onder de spoorweg gegraven. Het tunnelstelsel maakt de ondergrond instabiel, waardoor de sporen kunnen verzakken, zegt de Nederlandse spoorbeheerder Prorail. Uit voorzorg is de spoorroute tussen Eindhoven en Den Bosch afgesloten, met hinder tot gevolg. Al zeker tot maandag zullen geen treinen rijden tussen de twee Nederlandse steden. Pendelaars zijn aangewezen op vervangbussen. Ook in het Friese Molkwerum hebben dassen afgelopen week aan het spoor gegraven. Volgens Prorail zijn er op meer dan veertig Nederlandse locaties dassen bij en onder het spoor.

“De das is een beschermde diersoort, daardoor kunnen ze niet zomaar gevangen, verplaatst of gedood worden”, zegt Sanne Ruyts van Natuurpunt. “Het is een dier dat in onze contreien thuishoort, maar, net zoals andere roofdieren, werden ze in het verleden verjaagd.” In Esch zullen de dassen, na het verkrijgen van een vergunning, naar een kunstmatige dassenburcht gelokt worden. Pas dan kunnen de herstellingswerken aan de spoorweg beginnen.

Ook in Vlaanderen

Dat de das in een spoorwegberm graaft, is voor Ruyts geen verrassing. “Ze verkiezen hellingen met grond die los genoeg zit om erin te graven. Een spoorwegberm kan daardoor een geliefkoosd doelwit zijn voor de das. In Limburg waren er eerder ook problemen met dassen die onder een fietspad gegraven hadden.”

Dassen graven graag. — © getty

Vooralsnog zijn er in België geen gevallen bekend van dassenburchten onder het spoor, zegt Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. “Al hadden we in januari wel een incident op de spoorlijn Brussel-Mechelen-Antwerpen. In Eppegem had een kleine diersoort een tunnel gegraven onder de spoorbedding. Het treinverkeer werd er tijdelijk onderbroken. In totaal hebben treinen door het incident meer dan 1.800 minuten vertraging opgelopen.”

Dieren veroorzaken wel vaker problemen op het spoor. “Zo waren er al eens problemen met bevers, die bomen op het spoor hadden laten omvallen”, zegt Petit. Een ideale oplossing voor zulke incidenten lijkt er niet te zijn. “Met oversteekplaatsen proberen we hinder zo goed mogelijk te beperken”, besluit Petit.