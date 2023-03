Fabio Silva voelt zich thuis bij PSV en kijkt positief terug op passage bij Anderlecht: “Belangrijke stap geweest in mijn carrière”

Fabio Silva is dezer dagen te bewonderen in de Eredivisie bij PSV Eindhoven. De 20-jarige Portugees hoopt op een langer verblijf in Nederland, nadat hij bij Anderlecht plots op een zijspoor belandde.

Silva werd door zijn club Wolverhampton aan Anderlecht verhuurd, waar hij uiteindelijk elf goals en vier assists liet optekenen. Aardige cijfers voor de aanvaller die plots minder en minder aan spelen toekwam. Volgens verschillende bronnen zou een ruzie tussen hem en trainer Brian Riemer aan de basis gelegen hebben, maar daar zou volgens Silva niets van aan geweest zijn. “Dat is gewoon onzin, ik had met iedereen een goede relatie bij Anderlecht”, legt de Portugees uit in een interview met het Nederlandse Voetbal International.

Toen Silva afscheid nam op zijn sociale media, had hij ook alleen maar lovende woorden veil voor paars-wit. “Het wordt een eer om voor deze club, de grootste van België, te blijven supporteren”, klonk het toen.

“De stap naar Anderlecht was heel belangrijk voor mij. Ik moest het plezier terugvinden en het vertrouwen krijgen van mensen. Op mijn leeftijd moet ik veel kansen missen om te leren. Dan heb je trainers nodig die dat snappen en je toch gewoon blijven opstellen. Dat was bij Anderlecht het geval. Ze hebben mij de kans gegeven om me weer belangrijk te voelen in een team. Ik heb daar weer een goede stap kunnen zetten en daar ben ik iedereen bij de club dankbaar voor”, gaat Silva verder, die uiteindelijk voor het project van PSV koos.

© AP

“De kans om met Ruud van Nistelrooij (de huidige trainer van PSV, red.) samen te werken, was een hele belangrijke reden voor mij om naar PSV te gaan”, aldus Silva. “Maar ook om de club zelf. PSV is een topclub, we spelen om de titel en we kunnen de beker nog winnen. Maar voor mij als spits is het natuurlijk fantastisch om met Van Nistelrooij te werken. Hij was één van de beste spitsen ter wereld. Dus probeer ik al zijn kennis op te zuigen. Als ik na trainingen op het veld blijf om af te werken, kan ik hem vragen hoe ik dingen kan verbeteren. ‘Hoe moet ik staan, wat is de beste loopactie om goed in scoringspositie te komen, hoe raak ik de bal en wat is dan de stand van mijn lichaam? Dat zijn allemaal belangrijke details waar we het over hebben. Met beelden erbij, daar word ik beter van. Als het aan mij ligt, blijf ik zeker nog een seizoen hier omdat ik denk dat dit goed is voor mijn ontwikkeling.”