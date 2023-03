Vrouw verdient duizenden euro’s met haar ‘onsexy’ OnlyFans-account: “Ik poets gewoon mijn tanden en maak mijn huis schoon”

Tijdens de coronapandemie ontsloegen heel wat bedrijven werknemers om financiële problemen te voorkomen. Bambi Love (30) uit Derbyshire in Engeland was een van die ongelukkigen. De administratieve medewerkster ging in 2020 op zoek naar een nieuwe job, maar moest het over een andere boeg gooien toen ze daar geen succes mee boekte. Dus maakte ze een OnlyFans-account aan waar ze nu duizenden euro’s mee verdient. Opmerkelijk: op haar account vind je geen pikante beelden, wel video’s waarin Bambi haar woning schoonmaakt of haar tanden poetst.