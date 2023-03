Gustaph treedt als vijfde aan in zijn halve finale op Songfestival

Gustaph weet wanneer hij moet aantreden in de tweede halve finale op het Songfestival-podium van Liverpool. Met ‘Because of you’ zat hij al ingedeeld in de eerder ondankbare eerste helft. Maar nu weet hij ook zijn exacte plekje: als nummer vijf van zestien nummers. Al is dat niet per se slecht nieuws.

Denemarken krijgt de eer om de tweede halve finale op 11 mei op gang te schieten met de jonge Tiktoker Reiley en zijn Breaking my heart. Gustaph staat in een sandwich met de Estse Alika en haar fijne ballade Bridges en vervolgens Cyprus en het wat generische liefdesliedje Break a broken heart van Andrew Lambrou. Dat maakt dat Gustaph zich wel kan onderscheiden na een relatief rustige start. Uitkijken in die halve finale wordt het vooral naar Oostenrijk met Who the hell is Edgar? En Australië dat metal stuurt met Voyager en hun Promise.

Naast de zestien landen die aantreden, mogen ook de al geplaatste landen Spanje, Oekraïne en Groot-Brittannië meestemmen voor wie doorgaat naar de grote finale op 13 mei.

Nederland zit in de eerste finale, Mila Nicolai & Dion Cooper wacht een moeilijke taak. Ze staan op de veertiende plaats, maar na hen mag topfavoriet Finland afsluiten. Een plek eerder staat een andere favoriet: Tsjechië. Ook andere topfavorieten Zweden en Noorwegen treden daar aan.