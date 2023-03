Scholen spelen belangrijke rol in drugsgebruik van jongeren. — © TV Limburg

Limburg / Houthalen-Helchteren

Scholen spelen een belangrijke rol in het bestrijden van druggebruik bij jongeren. Een veel voorkomend probleem is het gebruik van de e-sigaret op school, vertelt Tom Verheyen, directeur van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren. Hij vindt het belangrijk dat scholen jongeren begeleiden, maar kijkt ook naar de rol van de ouders bij problematisch gebruik.

