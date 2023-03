1 op 5 jongeren slikt kalmeermiddelen: Rilatine in opmars bij minderjarigen

Limburg

1 op 5 jongeren slikt kalmeer- en slaapmiddelen. Zo blijkt uit cijfers van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs VAD. Uit de jaarlijkse rondvraag bij Vlaamse scholieren blijkt dat het gebruik de afgelopen 10 jaar nog nooit zo hoog lag. De medicatie is vaak zeer verslavend. Opvallend is dat het gebruik van Rilatine in opmars is bij minderjarigen.