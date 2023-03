Crisisvergadering op voetbalbond over loonsverhoging CEO Bossaert

‘Wir schaffen das’, heet de nieuwe campagne die de Rode Duivels vrijdag aanvatten in Zweden en de nationale ploeg volgend jaar naar het EK in Duitsland moet brengen. Met Domenico Tedesco ging een nieuwe bondscoach aan de slag en de voetbalbond hoopt dat het Belgische publiek na het teleurstellend verlopen WK in Qatar opnieuw vol achter de nationale ploeg zal staan. Maar de opwinding om het nieuwe begin werd woensdag plots overschaduwd door een snel uitbreidend conflict aan de top van de voetbalbond. Paul Van den Bulck, sinds vorig jaar voorzitter van de KBVB, treedt in een open conflict met zijn CEO, Peter Bossaert.

Concreet beschuldigt Van den Bulck Bossaert ervan dat een loonsverhoging van vorig jaar achter de rug van de raad van bestuur werd doorgevoerd. Van den Bulck zetelde op dat ogenblik als onafhankelijke in de raad van bestuur, toenmalig voorzitter ad interim Robert Huygens had het contract ter goeder trouw ondertekend.

Van den Bulck nam een advocatenbureau in de arm om een doorlichting van de procedure te maken. De resultaten daarvan lekten woensdag uit bij de openbare omroep. Volgens een dertig bladzijden tellend rapport is er sprake van ‘een inbreuk op de ethische code’ en is de contractaanpassing ‘in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde’.

Bij het management van de voetbalbond klinkt het dat alle regels zijn gevolgd en dat Van den Bulck een persoonlijk conflict met Bossaert wil uitvechten. De uitvoerende macht is in de KBVB geconcentreerd bij de CEO, de bondsvoorzitter speelt in ons land alleen maar een controlerende rol.

Om de zaak uit te klaren riepen twee Vlaamse bestuurders van de bond, Marc Van Craen en oud-bondsvoorzitter Huygens, een buitengewone raad van bestuur bij elkaar. Volgens hoge bronnen binnen de voetbalbond zou Van den Bulck daarbij aansturen op het ontslag van Peter Bossaert.