Grote stakingsbereidheid bij Hasseltse cipiers: “90 procent van het personeel legt werk neer”

Volgens ACOD-vakbondsafgevaardigde Kristof Muyters zal 90 tot 95 procent van het gevangenispersoneel in Hasselt de komende dagen niet aan het werk gaan. De politie neemt een deel van hun taken over, in samenspraak met de directie van de gevangenis.

“De staking wordt heel goed opgevolgd”, zo laat Muyters weten. “Ik denk niet dat er veel mensen aan het werk zullen gaan.” De staking komt er nadat de leden zaterdag het veiligheidsprotocol verwierpen. Dat kwam er na de grootscheepse zoekactie in het kader van een onderzoek naar passieve omkoping waarbij er in de gevangenis gezocht werd naar binnengesmokkelde drugs, mini-gsm’s en zelfgemaakte wapens. In de nasleep van die sweeping viel het parket ook binnen bij drie cipiers die in de gevangenis van Hasselt werkten. Vorige week woensdag werd één van die cipiers door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor passieve omkoping.

Sinds het overleg vorige week vrijdag en het daarop verwerpen van het protocol, is er geen overleg meer geweest tussen de directie en de vakbonden. De cipiers willen dat er een strenger drugs- en agressiebeleid komt en dat er geld wordt vrijgemaakt om de kapotte infrastructuur te herstellen. “Ik hoop dat de directie door heeft dat de mensen het menen door het aantal personeelsleden dat in staking gaat.”

Door de staking zullen heel wat taken van de cipiers overgenomen worden door de politie. Dat bevestigt ook Jessica Vandebeek van de politiezone LRH. “Wij zullen inderdaad instaan om de reguliere werking van de gevangenis op te vangen, dit met beperkingen. Deze beperkingen worden samen met de directeur van de gevangenis bekeken.” Hiervoor krijgt de politiezone ook de bijstand van andere zones.